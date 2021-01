Lockdown w tej branży trwa już prawie rok

Wiele osób się przebranżowiło

Poseł i hotelarz ostro: zainteresowało ich, kiedy górale zaczęli krzyczeć

- Nawet jak branża eventowa się "rozmrozi", to może mieć problem z brakiem osób do pracy. A przecież to na ludziach w tej branży wszystko się opiera - przyznaje Łukasz Adamowicz ze Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel SOIT i członek Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether.

Zamrożenie tej branży, to już prawie rok

- Przydałoby się naszej branży, aby tarcze obejmowały też firmy opierające się na współpracownikach . Kontrakty z wysokiej klasy specjalistami charakteryzują naszą branżę - podobnie jak branżę IT. Dobrze by też było, że gdy branża zostanie odmrożona, to aby robiono to zdecydowanie. Żeby na przykład pozwolić na spotkania firmowe w większym gronie. Przecież w hotelach takie spotkania będą zdecydowanie bezpieczniejsze niż w biurach - uważa Łukasz Adamowicz