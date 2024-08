"Zadbajcie". Biskupi apelują do rodziców ws. lekcji religii

W liście biskupi podkreślają konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań, zarówno w kwestiach moralnych, jak i religijnych. Akcentują, że obowiązek ten jest głęboko zakorzeniony w nauczaniu Kościoła, jak zostało to przedstawione podczas Soboru Watykańskiego II. Jest to nie tylko prawo, ale i zadanie rodziców.