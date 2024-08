List do prezydenta. Katecheci chcą interwencji w TK ws. lekcji religii

"Zwracamy się do pana z prośbą o przeciwstawienie się rażącemu łamaniu porządku" - przekazało w piątek w liście do Andrzeja Dudy Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. W piśmie zawarto apel o skierowanie skargi do Trybunału Konstytucyjnego dot. nowelizacji rozporządzenia ws. lekcji religii.