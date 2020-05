Wybory prezydenckie. Robert Biedroń wypowiada posłuszeństwo PiS. "Nie chcemy być gorszym sortem!"

Jak mówił prezes Wiosny: - PiS podzieliło nas jak nigdy dotąd. Wmawiali nam, że są lepszym sortem, a my jesteśmy gorsi. Gorsi, bo nie dostajemy nagród, bo nie stać nas na dwie wieże prezesa, bo oni mają prawa latać samolotami, że jesteśmy gorsi, bo ich brat jest lepszy od naszego, bo ich ból jest lepszy od nas. Ale dzisiaj nadszedł czas, żeby powiedzieć koniec. Chcecie nas traktować kijem, ale wypowiadamy wam posłuszeństwo. Chcemy wspólnej Polski i żaden PiS nas nie podzieli!

- Dziś potrzebujemy prezydenta, który będzie łączył, a nie dzielił. Który będzie stał po stronie wykluczonych. Który wie, co to jest silne państwo. Tylko człowiek Lewicy jest w stanie to zrobić - powtarzał swój główny przekaz Biedroń.