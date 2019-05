Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Rzeszów – okręgi i listy wyborcze, kandydaci

Co 5 lat obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej mają możliwość wyboru nowych eurodeputowanych, którzy zasiądą w Parlamencie w Sztrasburgu. Na kogo 26 maja zagłosują mieszkańcy Rzeszowa?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Rzeszów – okręgi wyborcze

Rzeszów wraz z całym województwem podkarpackim stanowi okręg wyborczy nr 9 w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 . Polska została podzielona na 13 takich okręgów na mocy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., która znajduje się w Kodeksie wyborczym.

Ponadto w województwie podkarpackim znajdziemy też 3 Rejonowe Komisje Wyborcze, które sprawują piecze nad wyznaczonymi obszarami południowo-wschodniej części Polski. Są one zlokalizowane w:

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Rzeszów – listy wyborcze

Listy wyborcze w całej Polsce zostały zgłoszone do 16 kwietnia. Jednym z podstawowych wymogów, który pozwala na rejestrację kandydatów, jest zebranie przez każdy z Komitetów Wyborczych co najmniej 10 tysięcy podpisów pod swoimi listami. W wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 politycy w okręgu 9 zgłosili następujące komitety: