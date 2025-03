Kontrakty dla swoich. Tak się zarabia w dolnośląskiej Platformie

Jego kandydaturę podczas grudniowego posiedzenia zarządu dolnośląskiej PO zgłosił sekretarz struktur Mateusz Jędrachowicz. Gdy sprawą zainteresowała się Wirtualna Polska, Jaros wycofał się z poparcia dla nominacji Graszewicza. - Wezmę to na siebie. Skoro widzę, że ma to być punkt zwrotny w dolnośląskiej Platformie, w batalii o nie wiem co, chcę to przeciąć. Jestem szefem Platformy na Dolnym Śląsku i ja będę szefem kampanii u siebie w regionie - mówił w rozmowie z nami wiceminister.