Zamieszanie w sztabie wyborczym Trzaskowskiego na Dolnym Śląsku

- Wezmę to na siebie. Skoro widzę, że ma to być punkt zwrotny w dolnośląskiej Platformie, w batalii o nie wiem co, to chcę to przeciąć. Jestem szefem Platformy na Dolnym Śląsku i ja będę szefem kampanii u siebie w regionie. Jeszcze to oficjalnie ogłosimy, żeby nie było, że wychodzę przed szereg. Mam to ustalone z szefową kampanii Rafała Trzaskowskiego - mówi Wirtualnej Polsce Jaros.