Witalij Kliczko: odbudowa Kijowa potrwa około pół roku i pochłonie miliardy

- Ukraińcy już zdecydowali podczas rewolucji godności w 2014 r., że ich przyszłością jest Unia Europejska, teraz autokratyczny reżim Putina chce im to uniemożliwić. Ukraina powinna najszybciej jak to tylko możliwe uzyskać oficjalny status państwa kandydującego do UE, z tym nie można czekać, nie ma żadnych podstaw do tego, by odwlekać ten krok - podkreślił europarlamentarzysta.