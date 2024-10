Unijne wsparcie lubuskiej gospodarki

Innowacyjne rozwiązania w gospodarce

Kolejnym ważnym elementem rozwoju regionu jest zwiększenie przepływu innowacyjnych rozwiązań do gospodarki. Aby to osiągnąć, istotne jest wspieranie badań oraz inicjowanie współpracy między sektorem naukowym a biznesem. Takie działania mogą przyspieszyć proces wprowadzania nowych technologii do firm, co bezpośrednio przekłada się na rozwój gospodarczy. Tutaj ważną rolę odgrywają lubuskie uczelnie wyższe.