"Umieramy". Wiadomość od Afgańczyków z pogranicza. Policja w Usnarzu Górnym

"Piłka po stronie Białorusi". Mińsk milczy

Polskie władze niezmiennie utrzymują, że migranci przebywają na terytorium Białorusi, dlatego Ministerstwo Spraw Zagranicznych w niedzielę w nocie dyplomatycznej skierowanej do władz w Mińsku zaproponowało transport z pomocą humanitarną. Miałby on dotrzeć przez najbliższe przejście graniczne. Z informacji WP wynika, że Mińsk dotychczas nie odniósł się do tej propozycji.