"Trzeba ich zamykać". Były więzień Auschwitz o neofaszystach

- Przy piwie Hitler nawoływał i organizował swoje bojówki. U nas też się tak zaczyna i trzeba te najmniejsze odruchy, wyczyny gasić, likwidować - powiedział w porannej rozmowie w Radiu RMF FM Karol Tendera, były więzień Auschwitz Birkenau.



- Tych łobuzów szerzących faszyzm trzeba zamykać, a ich organizacje zdelegalizować - powiedział o organizacjach neonazistowsckich Karol Tendera, w porannej rozmowie z Krzysztofem Ziemcem. - Będę pisał w tej sprawie do pana prezydenta Dudy. On jest za delegalizacją - koniecznie i to szybko. Napiszę mu to w imieniu naszych więźniów Oświęcimia. Robili ustawy po nocach, niech zrobią również to. Szybciutką ustawę, likwidację, zabronić, ustawę poszerzyć, kara więzienia, zamykać tych łobuzów, likwidować. To jest skandal.