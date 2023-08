Takie będzie czwarte pytanie w referendum? Gorąca dyskusja w programie na żywo

- To referendum to nielegalne prowadzenie kampanii wyborczej. Tak jak w kampanii mamy limity przypisane komitetom, tak PiS wykorzystuje referendum, by tę nielegalną kampanię prowadzić i mamić Polki i Polaków. To pytanie jest najlepszym przykładem. Nikt nie jest takim hipokrytą w kwestiach migranckich jak pisowcy. To ugrupowanie, które szczuje na tych ludzi, straszy Polki i Polaków migrantami, a w 2022 r. szeroko otworzyło drzwi osobom z państw islamskich i 136 tys. osób otrzymało pozwolenie na pracę - powiedziała posłanka PO Aleksandra Gajewska.