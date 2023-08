Nowe wideo Morawieckiego. Niespodziewanie zgadza się z posłanką PO

Tusk w trakcie wystąpienia nawiązał do dymisji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, którą ogłosił wcześniej we wtorek premier Mateusz Morawiecki. - Wystarczyła nasza wola - właściwie jeden filmik, który postanowiłem przed naszym spotkaniem udostępnić, mówiący o panu ministrze Niedzielskim - wystarczyła ich świadomość, że tysiące z nas będą tutaj dzisiaj w Legionowie, żeby oni poczuli się zmuszeni do odwołania tego szkodnika. To znaczy, że mamy siłę sprawczą, jeszcze zanim doszło do wyborów. To znaczy, że boją się was, boją się prawdy, boją się takiego autentycznego gniewu ludu - zwrócił się do zebranych Tusk.