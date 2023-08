"Dzika nagonka" na podręcznik HiT. Czarnek odpowiada krytykom

Jednym z wątków, które zostały opisane w drugiej części podręcznika do Historii i Teraźniejszości prof. Roszkowskiego, jest katastrofa smoleńska, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku. Dyskusję wywołał fragment, opisujący domniemane przyczyny tragedii. "Co do przyczyn katastrofy, panowało od początku ogromne zamieszanie. Wiele osób było i jest do dziś przekonanych, że doszło do zamachu, ale wersja ta nabiera ostatnio znaczenia oficjalnego".