Historia i Teraźniejszość. Druga część podręcznika wywołała dyskusję. "Hańba"

Negatywnie treści zawarte w drugiej części podręcznika do HiT-u ocenił również marszałek Senatu RP, Tomasz Grodzki w programie "Jeden na jeden" emitowanym w TVN 24.

- Ten podręcznik nie powinien nazywać się "historia i teraźniejszość", tylko chyba "histeria i turbulencje". Jak dodał, zawarte w nim treści to "naginanie historii, zakłamywanie historii i robienie książki z czegoś, co można nazwać zbiorem felietonów prawicowej prasy". - Wciąganie dzieci i młodzieży do kampanii wyborczych i do zakłamywania historii to jest rzecz absolutnie nie do zaakceptowania - ocenił.