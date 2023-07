Tusk i wersja o zamachu. Szokujące treści w nowym podręczniku do HiT

"W 70. rocznicę wybuchu wojny, w dniu 1 września 2009 r., na Westerplatte wystąpili kanclerz Merkel, premier Putin oraz prezydent Kaczyński i premier Tusk. [...] Przemówienie Tuska było ogólnikowe i nie zawierało żadnych odniesień do niemiecko-sowieckiej zmowy z 1939 r. Prezydent Kaczyński natomiast nakreślił szerszą wizję historii. [...] Słowa te ostro kontrastowały z wykrętami Putina i i ogólnikami Tuska. Zaskoczeniem było więc zaproszenie, jakie Putin wystosował do Tuska, by razem obchodzić siedemdziesiątą rocznicę mordu Katyńskiego w 2010 r. Kiedy ogłoszono, że premier i prezydent złożą wizytę w Katyniu oddzielnie, media uznały to na ogół za sukces w uspokojeniu walki między dwoma ośrodkami władzy. Były to jednak pozory" - czytamy.