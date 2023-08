Nowy podręcznik do HiT. W środku o śmierci Leppera i "seryjnym samobójcy"

"Odbywała się pod znakiem przewagi PO w sondażach. Tragiczny wstęp do niej stanowiła tajemnicza śmierć szefa 'Samoobrony', Leppera. Policja orzekła, ze była ona rezultatem samobójstwa, choć podnoszono co do tego wątpliwości, zwłaszcza, że kilka innych tajemniczych zgonów osób publicznych określano z czasem dziełem 'seryjnego samobójcy'" - czytamy w książce prof. Roszkowskiego.