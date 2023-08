Kłopoty Terleckiego. Jest decyzja sądu

- To były słowa, które naruszyły moją godność, poniżyły w oczach opinii publicznej. To obraza tych wszystkich, którzy na mnie głosowali. A było to ponad 70 tys. osób. Na posła Terleckiego głosowało dziesięć razy mniej wyborców. Jego słowa były powtarzane potem wiele razy. Ośmieliły pewną kategorię ludzi do takich zachowań - przekonywał później Nitras.