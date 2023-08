Ludzie Dudy idą do Sejmu. Kto wystartuje z list PiS?

Zgodnie z postanowieniem, do 28 sierpnia partie muszą złożyć zawiadomienia do Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego, koalicyjnego komitetu wyborczego lub komitetu wyborczego wyborców. Do 6 września należy zgłosić listy kandydatów na posłów oraz senatorów.