Mają dwa cele. PiS zamówiło badania, jasny sygnał ws. Konfederacji

Zbiórka podpisów rozpędzi kampanię KO. "Spotkania w całej Polsce"

Co na to sztabowcy Koalicji Obywatelskiej? Jak twierdzą, dla PiS to "duże ryzyko". - Jeśli zamierzają walczyć o wyborców Konfederacji, będą musieli jeszcze mocniej radykalizować język. A jeśli pójdą w tę stronę, to odstraszą wyborców bardziej umiarkowanych - zwraca uwagę poseł PO Arkadiusz Myrcha.