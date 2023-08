Cztery pytania w referendum? Nieoficjalne doniesienia

Sztab PiS liczy na to, że dzięki referendum, które ma się odbyć tego samego dnia, co wybory, narzuci główne tematy kampanii. Rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z Polsatem przyznał, że pytań faktycznie może być więcej. - Trwają dyskusje na ten temat. Na ten moment jest to jedno dotyczące przymusowej relokacji, a właściwie blokady przymusowej relokacji - powiedział.