Adam Niedzielski wypadnie z list PiS? "Nie mamy z nim kontaktu"

W obronie Niedzielskiego - człowieka spoza struktur formacji Kaczyńskiego - nie chcieli stanąć politycy PiS. Szef sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos jako pierwszy otwarcie krytykował ministra, apelując do niego, by przeprosił, a jeśli już ktoś publicznie zdecydował się tłumaczyć Niedzielskiego - jak premier Mateusz Morawiecki, który wszak wymusił jego dymisję - to ograniczał się do twierdzenia, że "pan minister popełnił błąd".