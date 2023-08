Moskwa chce wygryźć Suskiego. "Ona nawet nie jest stąd"

Na tym pani minister jednak się nie zatrzymała. Groziła dalej: - Jeśli ktoś jedzie za granicę i szczuje przeciwko swojemu państwu, to pytanie, czy jest jeszcze godzien, żeby stać pod biało-czerwoną flagą? To nasza zła, paskudna, opozycyjna specyfika, ale bierzemy na warsztat do przemyślenia. Przekażę ministrowi Ziobrze, żeby przemyślał jakieś instrumenty dla tych, którzy szkalują Polskę - stwierdziła.