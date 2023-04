Minister zdumiała słowami o cenach. "Albo ślepa, albo kłamie"

Minister Anna Moskwa wywołała internetową burzę po swoich słowach w Polsat News. W trakcie rozmowy przekonywała, że robi zakupy w lokalnym sklepie, gdzie nie wzrosły ceny. - Z chęcią bym się wybrał z panią minister na zakupy i porównał to do 2022 i 2021. Albo pani minister nie chodzi na zakupy, albo wierzy tym, którzy robią jej te zakupy. Albo jest ślepa, albo przedkłada interes nad kłamstwo - mówił w programie "Tłit" WP Krzysztof Gawkowski. Polityk Lewicy skrytykował jednocześnie szefa NBP Adama Glapińskiego, nazywając go "naczelny kłamcą III RP" i "stand-uperem" i wytykając nietrafione prognozy dotyczące inflacji. Gawkowski zaprosił jednocześnie minister Moskwę i szefa NBP na wspólne zakupy.