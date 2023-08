Morawiecki wyzywa Webera. "To jest złe"

Premier Mateusz Morawiecki wzywa do debaty Manfreda Webera, niemieckiego europosła oraz szefa Europejskiej Partii Ludowej. Prezes Rady Ministrów nazwał przy okazji Donalda Tusk jego "pomocnikiem". - Wygląda to na kolejne antagonizowanie nas z przedstawicielami Unii Europejskiej i to jest złe - komentowała w programie "Tłit" posłanka Polski 2050 Joanna Mucha. - Uważam, że powinniśmy prowadzić politykę dbania o własne interesy, ale w dużej kooperacji z Unią Europejską, bo to nam się po prostu opłaca. Natomiast antagonizowanie jej przedstawicieli w różnych miejscach i instytucjach uważam za sprzeczne z naszą racją stanu - dodała.