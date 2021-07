Suski sceptyczny wobec dalszych losów "Lex TVN". "Jego przyszłość rysuje się raczej w kolorach ciemnych"

- Jak na razie przyszłość projektu medialnego rysuje się raczej w kolorach ciemnych, a może nawet czarnych, skoro nawet we własnym obozie politycznym nie mamy poparcia dla takiego rozwiązania - powiedział poseł PiS Marek Suski, komentując sprawę projektu ustawy złożonego przez PiS, który może uderzyć w TVN. - Jeżeli nie mamy nawet we własnym obozie politycznym poparcia dla takiego rozwiązania, to raczej uchwalić się go nie da - dodał.