Chińska technologia kosmiczna zyskała na znaczeniu po styczniowym teście satelity Shijian-25 . Test ten obejmował innowacyjną metodę tankowania na orbicie, co może znacząco wydłużyć żywotność statków kosmicznych. Chociaż szczegóły są ograniczone, eksperci z Zachodu przyznają, że to duży krok naprzód dla chińskiego programu kosmicznego.

Przedstawiciele think tanku Chatham House określają chińskie osiągnięcia jako "zmieniające zasady gry". Amerykanie również pracowali nad podobną technologią, ale napotkali liczne problemy techniczne i opóźnienia, co doprowadziło do zawieszenia projektu. Tymczasem Chiny nie tylko odniosły sukcesy w tankowaniu na orbicie, ale także w technologii stealth, co utrudnia wykrywanie ich satelitów.