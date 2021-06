Jastrzębie-Zdrój. Jak zachować się na drodze? Dowiesz się przez zabawę

Jastrzębie-Zdrój. Mobilne miasteczko ruchu drogowego już działa

- Mini miasteczko dla przedszkolaka oraz szkół to nieoceniona pomoc dydaktyczna w edukacji najmłodszych dzieci. Umożliwia aktywne uczestnictwo dzieci w zajęciach odzwierciedlających zachowania w ruchu drogowym. Przy pomocy tego zestawu najmłodsi uczą się poprzez zabawę i zdobywają doświadczenie w warunkach zbliżonych do naturalnych sytuacji na drodze. Bawiąc się, nie tylko mogą być pieszymi, którymi są na co dzień w ruchu drogowym, ale także mogą zobaczyć, jak to jest z drugiej strony, gdy znajdą się na miejscu kierującego pojazdem.