"Skalpelem" po historii. "10-latki nie muszą się uczyć o męczeństwie Inki w katowni UB"

Minister Czarnek napisał swój "Centralny Program Nauczania" w nadziei, że skoro zapisze go w prawie, to dokona przekształcenia dziecięcych głów. Za takim myśleniem stoi bardzo tradycyjne wyobrażenie o dydaktyce, czyli przekonanie, że w cudowny sposób to, co zapisane w podstawie programowej, przeniknie do główek dzieci, rozkwitnie tam i zaowocuje patriotyzmem.