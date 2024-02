Burza po propozycji MEN. Nowacka reaguje. "Nie podpiszę"

Zaniepokojony był także administrator konta historia.org.pl. "Jak my nie uszanujemy naszej historii, to nie wiem, kto ją uszanuje. Propozycja Wykreślenia w podstawie programowej z historii zwrotu "w tym ludobójstwa ludności polskiej" w kontekście zbrodni wołyńskiej to nie jest moim zdaniem dobry kierunek. Liczę, że po to są organizowane konsultacje, by taką kwestię po prostu poprawić" - napisał.