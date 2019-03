Scott Walker zmarł w wieku 76 lat. Był wokalistą The Walker Brothers

Scott Walker zmarł w poniedziałek 25 marca. Był liderem zespołu The Walker Brothers, artystą solowym oraz wydawcą muzycznym. Jego kariera rozpoczęła się w latach 60. XX wieku. Scott Walker miał dziesiątki fanów w USA i Wielkiej Brytanii.

Scott Walker – lider, wokalista i autor tekstów

Scott Walker swoją sławę zawdzięcza głównie zespołowi The Walker Brothers. Band założony w 1964 roku cieszył się ogromną popularnością w latach 60. XX wieku. Mimo iż zespół powstał w USA, Scott Walker wraz z Johnem Mausem i Garyem Leedsem kilkukrotnie podbijali brytyjskie listy przebojów. Największą sławę przyniosły im single „Make It Easy On Yourself” wydany w 1965 roku (1. miejsce brytyjskiej listy przebojów) oraz „My Ship Is Coming In” (3. miejsce brytyjskiej listy przebojów). Sporą sławą cieszył się również utwór „The Sun Ain't Gonna Shine Anymore”.