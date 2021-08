Rząd podejmie odpowiedzialną decyzję? Solidarność o szczepieniach grup zawodowych

- Jest to bulwersujące. Gdy krzyczeliśmy głośno, że pracownicy handlu są zagrożeni najbardziej ze wszystkich, że kasjer w supermarkecie w ciągu ośmiogodzinnej zmiany obsługuje kilkaset osób, to nikt na to nie zwracał uwagi. Dziś, gdy szczepienia siadły i jest problem z zachęcaniem ludzi do szczepień, pojawiają się pomysły z wymuszaniem szczepień - skomentował Marek Lewandowski.