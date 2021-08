Sondaż dla WP. Prof. Chwedoruk: PiS liderem, ale nie może być pewne większości. Decyduje się przyszłość Polski 2050

W przypadku obozu liberalnego trudno sobie wyobrazić, by w dłuższej perspektywie istniały dwie podmiotowe formacje o bardzo podobnym profilu ideowym, w olbrzymim stopniu adresowane do tego samego wyborcy. Platforma Obywatelska ma większe zasoby i możliwości organizacyjne oraz nagłośniony powrót Donalda Tuska, który na razie wygasił kryzys przywództwa w partii. To z kolei mocno uderza w Polskę 2050. Bardzo niski wynik partii Szymona Hołowni w porównaniu do notowań z ostatnich miesięcy może nam niedługo pokazać dolną granicę poparcia tej formacji. To rozstrzygnie, czy Polska 2050 będzie zdolna do samodzielnego startu w wyborach.