Napięcia wokół szczepień i nowych obostrzeń. Obawy rządu rosną

Co na to Rada Medyczna? - Naszym zdaniem po prostu trzeba to mówić jasno i wyraźnie - pokazując ewidentną korzyść. Ten, kto się zaszczepił i zaszczepi, nie będzie podlegał restrykcjom w trakcie ewentualnych kolejnych fal zakażeń - powiedziała w rozmowie z PAP prof. Magdalena Marczyńska po spotkaniu z rządem.