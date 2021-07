Szczepienia w Polsce. Stan epidemii miał zostać wycofany. Ale nie ma na to szans

- Oczekiwałbym czytelnego, zdecydowanego wystąpienia ze strony polskich władz. Takiego, jakie miał Macron we Francji. Jeśli Polacy nie są przekonani do szczepień, to szczepienia powinny być obligatoryjne. Musimy wprowadzić zasadę: wejścia na imprezy, do restauracji, do pociągu, do tramwaju - tylko z paszportem covidowym. To jest konieczne - nawet kosztem czasowego i częściowego ograniczenia wolności. Inaczej tej wojny nie wygramy - powiedział nam Aleksander Kwaśniewski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.