Polska odsprzedaje szczepionki. Padła ogromna liczba

- 4 mln szczepionek, które zadeklarowaliśmy do sprzedaży za granicę, były wpisane "na sztywno" w naszych umowach. Ale de facto możemy zrobić z tymi szczepionkami co chcemy, a co za tym idzie - sprzedać znacznie więcej. Planujemy sprzedać nawet 50 mln dawek. W magazynach w Polsce zostanie rezerwa ok. 5 mln szczepionek do ewentualnego natychmiastowego wykorzystania, żeby nie dopuścić do sytuacji, ludzie zgłoszą się na szczepienie, a my nie będziemy mieli czym szczepić - mówi Wirtualnej Polsce Michał Kuczmierowski, prezes RARS.