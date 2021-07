Duda powinien wygłosić orędzie jak Macron? Kwaśniewski zmienia zdanie: lepiej niech nie mówi

Prezydent Francji Emmanuel Macron zdecydował się na wprowadzenie dużych ograniczeń dla osób, które nie zaszczepiły się przeciw COVID-19. W ten sposób chce ich zachęcić do szczepień. Ruch ten okazał się słuszny - punkty szczepień we Francji pękają w szwach. Czy podobne zasady powinno się wprowadzić w Polsce? Co gość programu "Tłit", były prezydent Aleksander Kwaśniewski, radziłby zrobić polskim władzom? - Oczekiwałbym czytelnego, zdecydowanego wystąpienia, takiego, jakie miał Macron we Francji - stwierdził Aleksander Kwaśniewski. Przyznał, że jego zdaniem należy wprowadzić paszport covidowy, obowiązujący przy wejściu na imprezy masowe, do restauracji czy pociągu. - To jest konieczne, inaczej tej wojny nie wygramy - stwierdził, powtarzając, że orędzie w tej kwestii powinien wygłosić premier i prezydent, którzy wyjaśniliby Polakom, jakie kroki podejmują i dlaczego to robią. Prowadzący program przypomniał słowa prezydenta Andrzeja Dudy, które padły w połowie czerwca na konferencji GlobSec 2021 w Bratysławie. Prezydent, mówiąc o spadku zakażeń w Polsce, nie był pewien, czy "rzeczywiście możemy się cieszyć, że jest to efekt szczepienia, czy też jest to efekt po prostu tego, że takie, a nie inne mamy warunki atmosferyczne". - Przekonał mnie pan, jak ma tak mówić w tym wystąpieniu, to lepiej niech nie mów - odparł Aleksander Kwaśniewski.