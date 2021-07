Polska pójdzie śladem Francji i Grecji? Fogiel o przywilejach dla zaszczepionych

Francja i Grecja to pierwsze kraje Unii Europejskiej, które wprowadzają większe przywileje dla zaszczepionych, a obostrzenia dla niezaszczepionych. Czy Polska pójdzie tą drogą. - Na razie jest zbyt wcześnie, aby o tym mówić. Mamy jasną sytuację, jest promocja szczepień i namawiamy do nich - mówił w programie "Tłit" Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS wyliczał, że w Polsce istnieje wiele ulg dla zaszczepionych: zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny, gdy poruszamy się po strefie Schengen, a posiadamy unijny certyfikat lub też nie jesteśmy wliczani do limitów. - Mamy pozytywne zachęty do tego, aby się szczepić (…). Na razie żadne drastyczne decyzje nie są podejmowane, ale w pewnym momencie będziemy musieli się z tym problemem jakoś zmierzyć - dodał Fogiel.