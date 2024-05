Robert Krasowski: Kaczyński konfliktu używa jako metody, to jego technika walki

To Lech Kaczyński miał dokonywać wielkich czynów, to on miał walczyć z układem, on miał naprawiać Polskę. Przez długie dekady Lech był politycznie ważniejszy. To w końcu on zrobił karierę w "Solidarności", a w latach 80. wciągnął Jarosława do opozycyjnej elity.