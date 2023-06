Kaczyński idzie drogą Orbána. PiS wierzy, że referendum wyciągnie ich z defensywy

Fidesz w 2022 r. miażdżąco pokonał zjednoczony blok opozycyjny. Orbán zdobył czwartą z rzędu kadencję, a nawet większość konstytucyjną, ale referendum znów nie było wiążące. Sukces odniosło społeczeństwo obywatelskie. Blisko pół miliona osób, które pobrały karty referendalne, nie wrzuciły jej do urny. Aktywiści skutecznie przekonali do tego, by wziąć udział w wyborach, ale nie głosować w referendum, oddać nieważny głos, lub nie oddać karty referendalnej.