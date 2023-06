Kulisy nowej pracy Kaczyńskiego. "W domu tylko na sen. Ministrów będzie miał pod ręką"

To sam Jarosław Kaczyński - bez konieczności namawiania przez kogokolwiek - podjął decyzję, żeby wrócić do Kancelarii Premiera - wynika z informacji WP. Wicepremier w wieczornym wywiadzie dla TVP dodał, że to "niektórzy koledzy z kierownictwa uważali, że powrót do rządu będzie dobry dla partii w okresie wyborczym". - Podzieliłem to zdanie, trzeba wziąć odpowiedzialność - stwierdził lider PiS.