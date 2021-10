Kaczyński oskarża opozycję. "Wojna na granicy i w Warszawie"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się m.in. do sytuacji na granicy Polski z Białorusią. Jego zdaniem doszło do wieloetapowej akcji, która jest wymierzona w Rzeczpospolitą oraz Unię Europejską. Nie ma wątpliwości, że to efekt kalkulacji służb rosyjskich i białoruskich.