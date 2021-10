Mocne słowa Kaczyńskiego. "Żadnym szantażom nie ulegniemy"

Budowa muru na granicy polsko-białoruskiej

Wicepremier odniósł się również do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Wedle jego oceny mamy do czynienia z agresją ze strony władz białoruskich. "Nikt przy zdrowych zmysłach nie może nie dostrzec, że to jest w istocie rodzaj agresji, wojny hybrydowej, że mamy prawo się bronić. A jak nie będziemy się bronić, to jedynym skutkiem będzie zaostrzenie kryzysu, zwiezienie na naszą granicę kolejnych tysięcy" - skomentował prezes PiS.