Niemiecka prasa: Kaczyński czeka na zmiany w Europie

Polemizując z wypowiedziami kwestionującymi korzyści finansowe z członkostwa w UE, dziennikarz podkreśla, że Polska wpłaca do unijnego budżetu ok. czterech miliardów euro rocznie, a otrzymuje od 10 do 17 mld euro. Od wstąpienia do Unii w 2004 roku do 2020 roku Polska otrzymała unijne środki w wysokości ok. 130 mld euro netto - podał "FAS".