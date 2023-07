Tusk w Ostródzie. Zareagował na wyzwiska ze strony Kaczyńskiego

Rudy przyjechał do Ostródy - tak lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk rozpoczął spotkanie z mieszkańcami miasta w woj. warmińsko-mazurskim. Te słowa to nawiązanie do obraźliwego określenia, jakiego wobec Tuska użył prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Czuję, że PiS równa się trucizna - mówił przewodniczący PO.