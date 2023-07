Awantura w ministerstwie i spotkanie. "Telus zaczął wykrzykiwać"

Ogromna awantura w ministerstwie. Zdjęcia i nagrania krążą w sieci

- Jesteś podnóżkiem Tuska - krzyczał Janusz Kowalski do lidera AgroUnii - Jesteś kłamcą. Nic nie robicie. Tyle lat rządzicie i nic nie zrobiliście - próbował go przekrzyczeć Kołodziejczak. Z nagrań wynika, że to Kowalski jako pierwszy podniósł głos, ponownie wywołując awanturę.