Sojusz Banasia z Mentzenem. Kpiny po słowach sprzed NIK

W trakcie wystąpienia zaprezentowano pomysły zmian, które - według deklaracji - mają wzmocnić pozycję i niezależność NIK. "Konfederacja do końca tej kadencji to może sobie projekt Banasia schować co najwyżej do szuflady" - skomentowała słowa prezesa NIK Anna Maria Żukowska. Posłanka Lewicy zauważyła, że jej ugrupowanie przygotowało już wcześniej projekt zmian w prawie dotyczących uprawnień Izby.