Putin upokorzony. Nagranie już wywołuje kpiny

Putin samotny na dywanie. Musiał czekać

Putin nie zmienił jednak swoich planów. Służby prasowe Kremla zapowiedziały, że rosyjski prezydent zamierza osobiście spotkać się z każdym z afrykańskich przywódców, którzy dotarli jednak do Petersburga. I to właśnie przed rozmową z jednym z nich, prezydentem Egiptu, doszło do sytuacji, którą natychmiast dostrzeżono w Kijowie.