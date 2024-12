Religia nie pozwala iść do wojska? MON zapowiada zmiany

Ministerstwo Obrony Narodowej dostrzega konieczność wprowadzenia zmian w przepisach, które umożliwią żołnierzom pasywnej rezerwy, ze względu na religię czy przekonania moralne, ubieganie się o służbę zastępczą . Obecne regulacje nie przewidują takiej możliwości, co może ograniczać wolność sumienia żołnierzy .

Inicjatywa ta jest pokłosiem sprawy mężczyzny, który po odbyciu przeszkolenia wojskowego został Świadkiem Jehowy, a mimo to odmówiono mu skorzystania z prawa do służby zastępczej.

Sprawa ta wzbudziła także zainteresowanie Rzecznika Praw Obywatelskich, który zwrócił się do MON o podjęcie prac nad odpowiednimi zmianami legislacyjnymi. Rzecznik podkreślił, że obecne przepisy mogą prowadzić do nieproporcjonalnej ingerencji w swobody obywatelskie. Marcin Wiącek poprosił o pilne potraktowanie sprawy z uwagi na ryzyko odpowiedzialności karnej dla osób uchylających się od ćwiczeń wojskowych.

"Resort dostrzega potrzebę zmiany przepisów w zakresie rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do składania wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej i przeznaczanie do niej również żołnierzy rezerwy, którym przekonania religijne oraz prezentowany światopogląd nie pozwalają na odbywanie czynnej służby wojskowej - niezależnie od faktu, czy osoby te pełniły już służbę wojskową" - przekazał rzecznikowi wiceszef resortu obrony Paweł Bejda, zapowiadając jednocześnie, że "zostaną przygotowane stosowne propozycje zmian prawnych w przedmiotowym obszarze".