Queen po polsku

"Przetłumaczenie piosenek Queen na nasz język nie było łatwe" – mówi Michał Wojnarowski, autor polskiego przekładu libretta "We Will Rock You". "I nie chodzi mi tu o trudności techniczne, na przykład o to, że w naszym języku jest bardzo mało słów jednosylabowych, pasujących do mocnych akcentowanych zakończeń fraz muzycznych, czy o to, że język polski pełen jest szeleszczących zbitek spółgłoskowych, których wokaliści bardzo nie lubią, bo po prostu trudno się je śpiewa. Myślę raczej o tym, że teksty tych piosenek są wieloznaczne, mają wiele wymiarów, które trzeba było zachować. Poza tym to są kultowe utwory znane chyba wszystkim. Na szczęście w musicalu muszą one funkcjonować przede wszystkim w określonym kontekście fabularnym, scenicznym. Tłumacząc je nie myślałem o tym, że mam do czynienia z największymi przebojami rocka, ale raczej o tym, że w tym wypadku są to piosenki musicalowe, teatralne. Chodziło o to, żeby dobrze łączyły się z dialogami i płynnie wpisywały się w fabułę."